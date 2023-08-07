В свежем интервью для телеканала Fox News, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин выступила с обвинениями в чрезмерном лицемерии в адрес главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Основной повод для этих обвинений стало его заявление относительно приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

В своем выступлении, Блинкен выразил решительное осуждение приговора Навальному, называя его политически мотивированным. Это высказывание вызвало недовольство у Марджори Тейлор Грин, которая не признает его аргументы, считая их двойными стандартами.

Обвиняя американскую администрацию в чрезмерной критике бывшего президента Дональда Трампа и стремлении "порочить его имя", Грин также отметила, что они преследуют свои собственные цели, связанные с предстоящими президентскими выборами 2024 года.

Этот спор о Навальном и его приговоре продолжает вызывать ожесточенные дискуссии в США, и Марджори Тейлор Грин является одним из громких критиков, обвиняющих американскую администрацию в лицемерии и недостаточной справедливости внутри страны.