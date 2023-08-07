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Экс-разведчик США рассказал о последствиях для Польши в случае войны с Россией

Экс-разведчик США Риттер предрек полное поражение Польши в войне с Россией
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Польша столкнулась с предупреждением от экс-разведчика Вооруженных Сил США, Скотта Риттера, который заявил о серьезных рисках и последствиях возможного конвенционального конфликта с Россией. В интервью популярному YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show, Риттер подчеркнул, что несмотря на планы по строительству внушительной армии за сотни миллиардов евро, такой подход не гарантирует успеха Варшаве в столкновении с Москвой.

«Создание мощных бронетанковых кулаков может показаться обнадеживающим шагом, но стоит взглянуть на реальные события на Украине, чтобы понять, что Польше грозит потеря всего, за что она стремилась в такой конфликт», — поделился своим мнением Риттер.

Польша, будучи геополитически важным игроком в регионе, сталкивается с растущим напряжением в своих отношениях с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, отметил, что связи между странами имеют сложную историческую основу и, вероятно, столкновения и недопонимания будут продолжаться в будущем.

Предупреждение Риттера стоит учитывать, и Польше необходимо развивать свою политику внешней безопасности, чтобы предотвратить возможные конфликты и сохранить свою армию в надежности.

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