Польша столкнулась с предупреждением от экс-разведчика Вооруженных Сил США, Скотта Риттера, который заявил о серьезных рисках и последствиях возможного конвенционального конфликта с Россией. В интервью популярному YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show, Риттер подчеркнул, что несмотря на планы по строительству внушительной армии за сотни миллиардов евро, такой подход не гарантирует успеха Варшаве в столкновении с Москвой.

«Создание мощных бронетанковых кулаков может показаться обнадеживающим шагом, но стоит взглянуть на реальные события на Украине, чтобы понять, что Польше грозит потеря всего, за что она стремилась в такой конфликт», — поделился своим мнением Риттер.

Польша, будучи геополитически важным игроком в регионе, сталкивается с растущим напряжением в своих отношениях с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, отметил, что связи между странами имеют сложную историческую основу и, вероятно, столкновения и недопонимания будут продолжаться в будущем.

Предупреждение Риттера стоит учитывать, и Польше необходимо развивать свою политику внешней безопасности, чтобы предотвратить возможные конфликты и сохранить свою армию в надежности.