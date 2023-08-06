В речи о Хиросиме генсек ООН не упомянул разбомбившую город страну

В своем важном послании, посвященном памятной дате ядерной бомбардировки Хиросимы, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерриш, не упомянул конкретную страну, которая разбомбила этот исторически значимый город. Это наблюдение привлекло внимание ведущих новостных изданий, так как обычно в таких речах упоминаются обстоятельства, связанные с источником данной трагедии.

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Вместо этого, генсек ООН обратил особое внимание на необходимость проведения ядерного разоружения во всем мире и предотвращения возможности повторения такой ужасной катастрофы. В своей речи Гутерриш призвал международное сообщество объединить усилия для искоренения ядерного оружия, и подчеркнул, что это остается наивысшим приоритетом ООН в области разоружения.

Более того, генеральный секретарь выразил глубокое сожаление по поводу страданий, которые население Хиросимы пережило почти восемь десятилетий назад. Он отметил, что воспоминания о тех событиях никогда не тускнеют и что мир должен навсегда избавиться от теней ядерной угрозы.







