В результате обстрела ВСУ пострадал Чонгарский мост и поселковая школа

Чонгарский мост стал жертвой ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом поступила от губернатора Херсонской области Владимира Сальдо через его официальный канал в Telegram.

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В результате атаки моста пострадала школа, расположенная в поселке Чонгар. В настоящее время транспортное сообщение с Крымом возможно лишь через Чаплинку и Армянск. Губернатор региона также обратился к автомобилистам с просьбой учитывать данную ситуацию и принимать соответствующие меры выбирая маршрут.

Сегодня, 6 августа, было зафиксировано продолжение ударов ВСУ по Чонгарскому мосту. Представитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о трех-четырех ракетных ударах по мосту со стороны украинских сил. Рогов выразил надежду на сохранность моста, однако заявил, что КПП "Чонгар" (Джанкой — Геническ) временно закрыт для проезда.

Помимо последних инцидентов, следует отметить, что это не первая атака ВСУ на Чонгарский мост. Первый удар был совершен в ночь на 22 июля, и несмотря на незначительные повреждения, силовые структуры Украины, в лице представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны, Андрея Юсова, заявили о намерении продолжить активные действия в этом районе.