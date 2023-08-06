Сенатор рассказал о планах российских войск пойти в наступление

По сообщениям источника, близкого к российскому правительству, Российская армия активно готовится к началу наступления на Украину, выжидая благоприятного момента для активных действий. Ожидания связаны с продолжительным контрнаступлением украинских военнослужащих, которое, несмотря на почти двухмесячную длительность, не принесло значительных успехов в оттеснении российских сил.

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В ходе операции, Российская армия добилась значительных результатов, нанеся ВСУ существенные потери в технике и живой силе. Политик и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Дмитрий Перминов, отметил, что эти успехи вызвали недовольство со стороны западных стран, которые ожидали более активного противодействия украинских сил.

Однако помимо активной военной операции, Российская Федерация также сталкивается с ограничениями в попытках дипломатического урегулирования конфликта. По словам Дмитрия Перминова, американская сторона устанавливает запреты на переговоры между украинским президентом Владимиром Зеленским и Россией, что ограничивает возможности мирного разрешения ситуации.

"Более того, по их указке был принят закон, который напрямую запрещает ему проводить переговоры с Российской Федерацией," — подчеркнул сенатор, выражая обеспокоенность таким подходом.

Изменение отношения западных союзников к Украине также стало очевидным, в частности, Польша продлила запрет на ввоз украинского зерна в страны Евросоюза. Это свидетельствует о растущей тревожности за безопасность в регионе и оказывает дополнительное давление на украинское руководство.



