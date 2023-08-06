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Welt am Sonntag: ФРГ выдала россиянам с начала СВО более 51 тыс. шенгенских виз
Названо количество выданных Германией россиянам шенгенских виз

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По информации газеты Welt am Sonntag со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Германии, страна продолжает предоставлять визы российским гражданам, несмотря на текущую геополитическую ситуацию. Начиная с момента начала российской специальной военной операции на Донбассе, консульства Федеративной Республики Германии выдали около 32 национальных виз российским гражданам.

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Кроме того, дипломатические учреждения Германии выдали свыше 51 тысячи шенгенских виз, позволяющих находиться в странах Евросоюза до трех месяцев. Такие действия позволили значительному числу россиян посещать страны Евросоюза несмотря на сложную обстановку.

По состоянию на конец июня, в Германии проживали 301 511 граждан России, что на 32 183 больше, чем в феврале 2022 года. Это говорит о том, что российские граждане продолжают проявлять интерес к Германии, несмотря на введенные против них санкции со стороны западных стран и уход нескольких десятков западных компаний с российского рынка.

Ситуация вызывает определенные вопросы о безопасности и возможных последствиях, однако Германия пока продолжает придерживаться своей позиции в отношении выдачи виз российским гражданам. 


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