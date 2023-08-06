Названо количество выданных Германией россиянам шенгенских виз

По информации газеты Welt am Sonntag со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Германии, страна продолжает предоставлять визы российским гражданам, несмотря на текущую геополитическую ситуацию. Начиная с момента начала российской специальной военной операции на Донбассе, консульства Федеративной Республики Германии выдали около 32 национальных виз российским гражданам.

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Кроме того, дипломатические учреждения Германии выдали свыше 51 тысячи шенгенских виз, позволяющих находиться в странах Евросоюза до трех месяцев. Такие действия позволили значительному числу россиян посещать страны Евросоюза несмотря на сложную обстановку.

По состоянию на конец июня, в Германии проживали 301 511 граждан России, что на 32 183 больше, чем в феврале 2022 года. Это говорит о том, что российские граждане продолжают проявлять интерес к Германии, несмотря на введенные против них санкции со стороны западных стран и уход нескольких десятков западных компаний с российского рынка.

Ситуация вызывает определенные вопросы о безопасности и возможных последствиях, однако Германия пока продолжает придерживаться своей позиции в отношении выдачи виз российским гражданам.



