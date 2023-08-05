В Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) было сделано заявление, в котором осуждается ужасное нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Бюро подчеркивается, что Милашин и Немов, защищая права других людей, выполняли важную работу. Организация выразила свое возмущение произошедшим инцидентом и присоединилась к призыву о необходимости привлечения всех причастных к этому преступлению к ответственности.

Нападение на Елену Милашину и Александра Немова произошло 4 июля, когда они находились на пути из аэропорта в Грозный, Чечня. Группа неизвестных лиц избила обоих, и в результате инцидента у Милашиной и Немова были обнаружены многочисленные ушибы. Отмечается, что они приехали в Чечню, чтобы осветить приговор Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

Важно отметить, что ранее в Чечне было возбуждено уголовное дело по данному инциденту. Глава Следственного управления Следственного комитета по Чеченской Республике, Виталий Волков, доложил об этом главе Следственного комитета РФ, Александру Бастрыкину.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подчеркнуло важность защиты прав журналистов и адвокатов, которые играют значимую роль в обеспечении справедливости и демократии в обществе. Организация выразила свою полную поддержку Милашиной и Немову в их важной работе и призвала общество и власти принять меры для наказания виновных и обеспечения безопасности всех, кто защищает права и свободы человека.