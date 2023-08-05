Боевые действия на восточном фронте продолжаются, и российские войска достигли значительных успехов в Харьковской области. Ведомство Министерства обороны сообщает, что вооруженные силы России улучшили свое положение, захватив контроль над районами Ольшана и Першотравневое.

Также было отмечено, что в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое российские войска успешно отразили три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Несколько дней назад, 3 августа, Вооруженные силы России также улучшили свои позиции в Донецкой народной республике, захватив контроль над населенными пунктами Берестовое, Красногоровка и Марьинка. Параллельно с этим, российские войска также заняли более выгодные позиции в Харьковской области и Луганской народной республике, что подчеркивает их силу и эффективность.

Министр обороны России, Сергей Шойгу, выразил уверенность в силе российской армии и грамотной организации системы огня, что помогает успешно противостоять новым силам, брошенным командованием Вооруженных сил Украины на штурм российских позиций.





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