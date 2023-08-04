Предположительно беспилотники летели со стороны Николаевской и Херсонской областей

Министерство обороны России сообщает о предотвращении очередной попытки атаки полуострова Крым со стороны киевского режима. В течение ночи появились информационные сообщения о действиях средств противовоздушной обороны в разных районах Крыма, в ходе которых были сбиты украинские беспилотники, предположительно, летевшие из Николаевской области и Херсонщины.

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Согласно заявлению Минобороны РФ, в ночь на сегодня была успешно пресечена попытка киевского режима осуществить атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты, расположенные на территории Крыма. Были уничтожены десять беспилотников, и еще три вражеских аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

По информации департамента информации Министерства обороны жертв, пострадавших или разрушений не было.

Украинский режим находится в сложной военной ситуации, и, по версии Киева, данный тип атак является частью контрнаступления, направленного на нарушение логистики снабжения российских войск и уничтожение их складов боеприпасов и оружия.







