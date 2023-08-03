Обстановка в районе Времьевского выступа остаётся крайне напряжённой, продолжаются ожесточенные бои

На текущий момент, российская армия продолжает бои с украинскими формированиями на Времьевском участке Южно-Донецкого направления. Эту информацию сообщают Telegram-каналы российских военных корреспондентов, которые тщательно анализируют ситуацию на линии фронта.

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В последних сражениях, произошедших в районе села Приютное, украинские морские пехотинцы предприняли попытку возобновить атаки на позиции российских вооруженных сил. Они планировали закрепиться в лесопосадке к северо-востоку от данного населенного пункта. Но быстрое и оперативное реагирование Вооруженных Сил Российской Федерации привело к успешному отражению атаки украинских морских пехотинцев.

В результате российской контратаки, группа из 10 человек под прикрытием боевых машин пехоты, которая пыталась закрепиться на указанном участке, вынуждена была отступить. Но несмотря на неудачу, украинский противник не собирается отказываться от своих агрессивных намерений на этом участке фронта. Сведения от разведки свидетельствуют о формировании новых штурмовых подразделений в районе Новодаровки, а также о появлении самоходной артиллерийской батареи на рубеже Темировка-Новоивановка.

По оценкам российских военных корреспондентов, противник может задействовать подразделения 35-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины и 128-й отдельной бригады территориальной обороны для атак на российские позиции. Ранее также поступали сообщения о столкновениях двух бронемашин Вооруженных Сил Украины с российскими подразделениями в районе Старомайорского, где украинский танк оказал огневую поддержку.

Несмотря на значительные потери на этом фронтовом участке, украинское командование регулярно направляет новые резервы, включая принудительно мобилизованных лиц без достаточной военной подготовки.