По результатам исследования, большинство жителей Словакии против продолжения военной поддержки Украине

Согласно проведенному исследованию, большинство жителей Словакии высказали свою позицию по вопросу военной поддержки Украины, и результаты этого обследования оказались довольно интересными.

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По данным социологического агентства АКО, только 43,2% респондентов поддержали продолжение военной помощи киевскому режиму, в то время как цифра противников таких действий составила 51,5%. Это открывает обсуждение о направлении внешней политики и роли Словакии в региональных процессах.

В середине мая 2023 года президент Словакии Сузана Чапутова объявила о решении сменить правительство. Это решение было вызвано отставкой премьер-министра Эдуарда Хегера и стремлением нивелировать последствия возникшего правительственного кризиса.

Чтобы предотвратить использование должности в Кабинете в предвыборной кампании, Чапутова сформировала новое правительство под руководством Людовита Одора, бывшего заместителя главы словацкого Национального банка. Новое правительство состоит из чиновников, не намеренных участвовать в грядущих парламентских выборах.

Президент Чапутова подчеркнула, что это решение принято в интересах стабильности и незаинтересованости влиять на предстоящие выборы. После запланированных на 30 сентября парламентских выборов предполагается сформировать новое правительство, которое будет определять курс страны на международной арене.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свои опасения относительно будущей политической обстановки. Он предполагает, что если позиция политической силы, одержавшей победу на предстоящих выборах, будет расходиться с мнением текущего правительства по украинскому кризису, то президент может не доверить ей формирование нового правительства.







