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ВМС США заключили контакты с оборонными компаниями на поставку 9 новых эсминцев типа «Арли Бёрк»
ВМС США подписали контракты на поставку 9 эсминцев типа «Арли Бёрк» в ближайшие четыре года

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Военно-морские силы США сегодня официально заключили контракты с двумя ведущими оборонными компаниями страны, а именно Ingalls Shipbuilding и General Dynamics Bath Iron Works, на поставку девяти эсминцев типа «Арли Бёрк» в течение ближайших четырех лет, до 2027 года. Согласно сообщению Defense News, из общего числа заказанных кораблей, шесть будут производиться компанией Ingalls Shipbuilding, а оставшиеся три - компанией General Dynamics Bath Iron Works.

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Помимо этого, представители морского ведомства подчеркнули, что контракты также предусматривают возможность строительства дополнительных кораблей в будущем, и финансирование на эти проекты будет заложено в последующих военных бюджетах.

К сожалению, точная стоимость контрактов не была раскрыта в сообщении морского ведомства. Однако, следует отметить, что расходы на производство кораблей этого класса растут с течением времени. В период с 2018 по 2022 годы общая сумма расходов для компании General Dynamics Bath Iron Works составила 3,9 млрд долларов, в то время как Ingalls Shipbuilding затратила 5,1 млрд долларов на строительство эсминцев.

Важно отметить, что текущий бюджет на строительство трех «Арли Бёрк» в текущем финансовом году составил 7,87 млрд долларов. Также стоит отметить, что судостроительная верфь Bath Iron Works планирует завершить работы по строительству эскадренных миноносцев нового типа «Замволт».

Класс эсминцев «Арли Бёрк» считается основой надводных сил ВМС США и одной из наиболее успешных программ военного судостроения в истории страны. Министр военно-морских сил США, Карлос дель Торо, подтвердил важность этого класса кораблей для обеспечения безопасности страны.

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