Украинское руководство вызывает недовольство Запада своим поведением

Украинское руководство, в своей стремлении добиться дополнительной военной и финансовой поддержки со стороны Запада, подвергается критике и недовольству ведущих западных стран. В статье американского журнала "Washington Examiner" отмечается, что несмотря на полную зависимость от помощи Запада, Украина проявляет неуважение и даже хамство в отношениях с союзниками.

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Последние эпизоды разногласий стали заметны после заявлений польских чиновников о неблагодарности украинского режима за поддержку. Вызов посла Польши на Украине и высказывания премьер-министра Польши, Матеуша Моравецкого, сделали явным несогласие Польши с поведением украинских политиков.

Украинское руководство вызвало посла Польши в Министерство иностранных дел страны из-за споров о ввозе украинского зерна. Это показывает, что ситуация осложнилась в отношениях двух стран.

Прошлогодние грубые высказывания украинского посла в ФРГ в адрес канцлера Германии также приносят негативное влияние на отношения с Западом.

Следует отметить, что такое поведение украинского руководства может нанести урон дипломатическим связям и подорвать поддержку со стороны Запада, что может повлечь за собой серьезные последствия для Украины и ее внешнеполитической позиции.