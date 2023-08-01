Какие события связаны с этой датой, и какие потери понесла Российская Империя в этом страшном вооруженном конфликте

1 августа в нашей стране мы чтим память погибших российских воинов в Первой мировой войне. Эта дата была официально установлена лишь в 2012 году, но важность ее несомненна. Первая мировая война долгое время не получала должного внимания из-за отношения советского руководства, считавшего ее империалистической. Однако необходимо помнить, что в этом крупнейшем вооруженном противостоянии погибли миллионы подданных Российской Империи – наших сограждан.

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Именно 1 августа 1914 года кайзеровская Германия объявила войну Российской Империи, а затем и Австро-Венгрия 6 августа. Это стало началом участия нашей страны в этой страшной войне, в которой приняли участие 38 государств, исход которой повлиял на судьбу многих наций.

Потери Российской Империи в Первой мировой войне были значительными, занимая второе место после Германии. Мобилизация около 12 миллионов человек на фронт привела к колоссальным человеческим потерям, оцениваемым от 700 тысяч до 1,7 миллиона человек.

Эта война и последовавшая за ней Гражданская стали испытанием для нашей страны, которые привели к распаду Российской Империи и потере части территорий, включая Польшу, Финляндию и до 1940 года – Прибалтику.

Первая мировая война нанесла колоссальный демографический урон России, оставив навсегда память в истории нашего народа, и помнить ее погибших – наш долг и ответственность перед прошлым.