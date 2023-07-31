Схрон с оружием НАТО в Запорожской области попал на видео

Сотрудники силовых структур успешно предотвратили серию диверсий на территории Запорожской области, поскольку есть находки схрона с вооружением, которое используется в странах НАТО. Важную информацию об этом событии предоставило агентство РИА Новости.

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По данным агентства, находка оружейного схрона произошла в Херсонской области, неподалеку от населенного пункта Шевченко Чаплынского района. В ходе обнаружения силовики изъяли автомат АК-74М с четырьмя магазинами, 348 патронов, армейскую разгрузку и опасные гранаты РГД-5 и ВОГ-25П. Все найденные предметы были немедленно изъяты и отправлены в комнату хранения территориального отдела полиции для дополнительного обследования и анализа.

В другом регионе, Воронеже, схожая ситуация привлекла внимание полиции после того, как строители обнаружили предметы, похожие на гранаты, в доме пожилой жительницы. Дополнительный осмотр позволил правоохранителям обнаружить тротиловые шашки, брикеты с взрывчатыми веществами и десять гранат в схроне. В настоящее время следователи активно работают над выяснением обстоятельств источника боеприпасов.







