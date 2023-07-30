Таинственное личное послание: Президент Путин передал Ким Чен Ыну важное послание во время визита министра Шойгу в КНДР

Президент РФ Владимир Путин отправил загадочное и важное личное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, как сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Подробности содержания этого послания не были раскрыты.

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Передачу послания осуществил высокопоставленный представитель - министр обороны РФ Сергей Шойгу, который посетил Северную Корею в составе российской делегации 25 июля. Его присутствие на торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в освободительной войне, добавляет важности этому посланию.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен предположил, что посещение Сергея Шойгу КНДР могло быть связано с обсуждением вопросов вооружений. Он подчеркнул, что такая поддержка может иметь важное значение для России, и вероятность того, что Шойгу прибыл в Пхеньян ради просто отдыха, крайне мала.

Предположения политолога Александра Перенджиева также вызывают интерес - возможно, в ходе встречи Шойгу и Ким Чен Ын обсуждалось создание военного союза между Россией и КНДР с целью защиты Северного морского пути. При этом исторически сложившаяся поддержка КНДР российской внешней политике и действия Москвы, по словам политолога, могла стать одной из ключевых тем обсуждения.



