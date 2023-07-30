Путин обещает лидерам Африки сотрудничество после переговоров

Президент РФ Владимир Путин обещает беспрекословное выполнение всех соглашений, достигнутых на переговорах с лидерами африканских стран,. Он подчеркнул, что эти переговоры положили крепкую основу для дальнейшего развития партнерских отношений.

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Празднование Дня Военно-морского флота, проходившее в Санкт-Петербурге, завершилось 30 июля с блеском. Важные гости саммита "Россия — Африка", прошедшего в предыдущие дни, присутствовали на главном военно-морском параде. Владимир Путин лично пригласил политиков на это мероприятие.

Особый акцент на саммите был сделан на развитии сотрудничества между РФ и Южно-Африканской Республикой в области кибербезопасности. Представители обеих стран достигли соглашения о тесном партнерстве, и в ближайшее время специалисты из ЮАР посетят Россию для совместной работы над системой безопасных выборов.

Прежде чем завершить саммит, Джозеф Пу, советник президента Южно-Африканской Республики, выразил сожаление по поводу отмены визита Владимира Путина на саммит БРИКС. Однако он подчеркнул, что страна остается по-прежнему преданной своему партнерству с Россией, несмотря на внешние давления.