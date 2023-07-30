Украинский военнослужащий предупреждает: российские вооруженные силы на пути к обходу спутниковой связи Starlink

Новейшие разработки российской военной техники вызывают интерес и обеспокоенность в мировом сообществе. Известный украинский военнослужащий, известный под псевдонимом "Мадьяр", раскрыл информацию о потенциальных возможностях российских вооруженных сил в области подавления спутниковой связи.

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Согласно его сообщениям в Telegram, российские военные на передовой уже имеют доступ к опытным образцам систем, способных выключать спутниковую связь Starlink, что создает серьезные трудности для украинской армии в условиях отдаленных локаций. Starlink, предоставляемая компанией SpaceX из США, обеспечивает высокоскоростной интернет-доступ в удаленных регионах, и ее значимость для связи и обмена информацией на поле боя трудно переоценить.

"Мадьяр" подчеркивает важность этих систем для успешной работы украинской армии и призывает специалистов незамедлительно искать пути противодействия новым российским технологиям. По его словам, ожидается, что в ближайшее время российская оборонная промышленность начнет массовое производство этих систем.

Ранее западные СМИ со ссылкой на информацию разведки США сообщали о тестировании российскими вооруженными силами комплексов радиоэлектронной борьбы "Тобол", предназначенных для обнаружения и блокирования радиоэлектронных средств противника. Эти технологии способны нарушить связь противника, помешать управлению беспилотниками и заблокировать работу систем навигации, радиоэлектроники и других электронных устройств.







