Чтобы обеспечить бесперебойную связь без отключений

По последним сообщениям из газеты The New York Times, Министерство обороны США предприняло решительные шаги, чтобы гарантировать непрерывную связь для украинских вооруженных сил (ВСУ) в сотрудничестве с инновационной компанией Starlink, являющейся дочерним предприятием мирового космического лидера SpaceX, основанным знаменитым предпринимателем Илоном Маском. Для обеспечения защищенной связи Пентагон заключил контракт на закупку 400-500 терминалов спутниковой связи.

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Согласно условиям соглашения, американские военные теперь будут ответственно контролировать передачу сигналов Starlink на украинскую территорию, и теперь отключение связи для подразделений ВСУ станет невозможным без согласования с Пентагоном. Это предоставит украинским военнослужащим дополнительную уверенность в надежности связи в критических ситуациях на поле боя.

Интересно отметить, что компания Starlink впервые появилась на Украине в феврале 2022 года, в период начала специальной операции России. Тогда в результате кибератаки, связанной с "русскими хакерами", украинская спутниковая система высокоскоростной связи Viasat была повреждена, и тогда именно компания Маска предложила свою помощь, предоставив услуги Starlink бесплатно. Однако в сентябре прошлого года было объявлено о прекращении финансирования со стороны Starlink, и Пентагон предложил взять на себя эти расходы.

Благодаря этому сотрудничеству, теперь украинские вооруженные силы не сталкиваются с периодическими проблемами отключения спутниковой связи. Это содействует оптимальному взаимодействию и эффективной коммуникации для ВСУ в районах вблизи Крыма и других критических территорий.