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Разрушенное ракетами здание СБУ в Днепропетровске называется жилым домом украинскими СМИ
По последней информации в здании были украинские военные во время удара

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Скандальное освещение российского удара по зданию СБУ в Днепропетровске на Украине вызывает внимание. По предварительным данным, удар привел к гибели нескольких сотрудников украинского ведомства и инструкторов.

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Однако, поражает способ комментирования события на одном из украинских каналов. По словам министра внутренних дел Украины, Игоря Клименко, погибшие якобы обратились за помощью, но их невозможно было госпитализировать.

Еще более удивительно то, что в эфире украинских каналов здание СБУ представляли как "жилой дом", и только после нескольких минут стало ясно, что речь идет о здании службы безопасности.

Ранее там проходило совещание руководителей ведомства и представителей органов власти по вопросам безопасности. Кажется, подобное искажение информации важных событий только запутывает общественность и вызывает вопросы о качестве освещения на канале.


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#россия #украина #новости
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