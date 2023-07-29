Президент Путин обсудил с африканскими лидерами мирное урегулирование конфликта на Украине на форуме 'Россия-Африка

Вчера в Санкт-Петербурге завершился форум «Россия-Африка», на котором президент Российской Федерации Владимир Путин провел специальный обед с африканскими лидерами. Одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация на Украине.

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В ходе обеда Владимир Путин подчеркнул, что для России нейтральный статус Украины имеет особое значение. Тем не менее, он также подтвердил готовность России к мирному урегулированию конфликта и активному поиску путей для достижения мирного решения.

Президент РФ обратил внимание на то, что его страна не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с его пунктами. Он также выразил критику в адрес односторонних санкций, которые, по его мнению, не должны применяться, так как могут ущемлять интересы других государств.

Особое внимание было уделено оценке предложенного африканскими лидерами плана мирного урегулирования украинского конфликта. Путин подчеркнул, что африканский подход во многом схож с китайским, и Россия внимательно рассматривает предложения и инициативы от африканских партнеров.

На встрече с российским президентом президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта на Украине является приоритетом для обеих стран – как России, так и Украины.