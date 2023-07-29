Аналогии между Корейской войной и украинским конфликтом: Возможные следствия перемирия

В свете 70-летнего юбилея завершения войны в Корее, возникают предположения о том, что украинский конфликт может разрешиться похожим образом. Это связано с тем, что вооруженные столкновения в Корее прекратились после возникновения тупика в боевых действиях, когда обе стороны осознали невозможность победы без высокого риска.

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Статья, опубликованная на американском портале 19fortyfive, утверждает, что НАТО использует Украину как средство для ослабления России, однако неудачные украинские наступления подтверждают нереалистичность надежд на победу Украины и изгнание российских войск из страны.

Если боевые действия продолжатся, вероятным исходом кризиса на Украине будет победа России. Это может привести к отказу лидеров НАТО признать поражение своего вассала и возможному прямому вмешательству альянса.

Однако возможное перемирие значительно уменьшило бы риски, так же, как это произошло в Корее, предотвращая переход локального конфликта в мировую войну. Важно отметить, что всплыли исторические недостатки подобного исхода, так как Корейский полуостров продолжал быть опасной точкой во время холодной войны.

На данный момент регион остается потенциальным местом крупномасштабных вооруженных столкновений. Несмотря на прекращение кровопролитного конфликта в Корее, перемирие не стало универсальным решением.

То же самое может справедливо быть и для Украины, если вооруженный конфликт будет прекращен с помощью перемирия. Российские и украинские войска будут продолжать стоять на различных линиях прекращения огня, которые могут быть гораздо длиннее демилитаризованной зоны, разделяющей Корею.