Украинская армия создала уникальную боевую бронемашину на базе БТР-80

На вооружении украинских военных была обнаружена самодельная боевая бронемашина с названием "Кушетка-Б". Эта машина была создана путем установки на шасси БТР-80 башни от разведывательной машины БРМ-1К, вооруженной 73-мм пушкой 2А28 "Гром" и 7,62-мм ПКТ.

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Кушетка-Б оснащена двумя типами боеприпасов для своей 73-мм пушки: бронебойные ПГ-15В и ОФС ОГ-15В. Стрельба прямой наводкой возможна на дистанции до 750 метров, а максимальная дальность стрельбы с навесным огнем составляет 1300 метров.

Для превращения командно-штабной машины Р-149СМР «Кушетка-Б» в ударную единицу, ей пришлось лишиться штатного оборудования, включая радиолокационную систему и дальномер. Возможно, эти системы были повреждены в ходе боевых действий.

Ранее также замечался обратный процесс, когда башни с БРМ-1К снимались и устанавливались на другие машины с похожим погоном башни, такие как БМД-2 с 30-мм пушкой или «Нона-С» с 120-мм орудием, поскольку эти средства поражения демонстрировали более высокую боевую эффективность по сравнению с пушкой "Гром".

Учитывая значительные потери в украинской западной бронетехнике, возможно, в будущем будут представлены еще более необычные образцы боевых машин, такие как гибриды БМП-1 и M2 Bradley.