Секретная информация из-за опечатки попала в Мали вместо США - Минобороны Великобритании инициировало расследование

Министерство обороны Великобритании объявило о запуске расследования в связи с необычной опечаткой, допущенной одним из британских чиновников при отправке электронного письма, содержащего секретную информацию. Как сообщает газета The Telegraph, из-за этого неосторожного промаха, секретные данные были переданы не предполагаемому адресату - США, а попали в Мали, которая является союзником России.

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Причина такой серьезной ошибки оказалась весьма простой: чиновник пропустил букву "i" при вводе электронного адреса получателя. Вместо того, чтобы отправить письмо на американский домен с окончанием "mil", оно было доставлено на малийский домен с окончанием "ml".

Интересно отметить, что Мали является страной Африки, которая не только является союзником России, но и входит в группу стран, которые будут получать зерно от России бесплатно после выхода из так называемой "зерновой сделки". Кроме Мали, в эту группу входят также Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали, Эритрея и Центрально-Африканская Республика (ЦАР).

The Telegraph также отмечает, что подобный случай произошел и в США на прошлой неделе, когда Мали получила множество военных электронных писем из-за ошибки Вашингтона. Однако представители Пентагона заверили, что данная проблема была решена, и все письма с этим доменом, адресованные Мали, теперь блокируются.

Ошибка, допущенная британскими чиновниками, была окрестена авторами статьи как "непростительная", подчеркивая важность предотвращения подобных просчетов в будущем. Минобороны Великобритании намерено выяснить обстоятельства и принять меры, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем.