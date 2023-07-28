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Зеленский признал контрнаступление неудачным и определил виноватых в этом
Зеленский обвинил Запад в нехватке поддержки во время украинского контрнаступления

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Контрнаступление Украины, которое долгое время было ожидаемо и анонсировано, стало объектом разочарования из-за неудачных результатов. Президент Владимир Зеленский признал, что операция идёт медленно, и обратил внимание на причину неудачи - недостаточную поддержку со стороны Запада. В ходе выступления на форуме по безопасности Аспенского института 21 июля, он подчеркнул, что задержки в поставках вооружений со стороны стран Запада серьезно затруднили подготовку к контрнаступлению.

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Президент отметил, что планировалось начать контрнаступление весной, однако недостаток боеприпасов и вооружений, а также отсутствие подготовленных бригад, способных использовать предоставленное оружие, существенно задержали его начало. В результате российские военные заранее узнали о планах Украины и успели усилить оборонительные сооружения, что сильно затруднило проведение операции.

В Киеве начались обвинения в адрес Запада за недостаточную поддержку, несмотря на помощь, которую страна получила. Некоторые критики критикуют отношение Запада к ситуации, но остается открытым вопрос о терпении и выдержке союзников и избирателей на Западе, чтобы поддерживать Украину.

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#россия #украина #новости
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