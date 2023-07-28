Украинская просьба о финансовой компенсации от Евросоюза за сельхозпродукцию была отклонена

Киевский режим обратился в Еврокомиссию, прося о финансовой компенсации в связи с истечением срока действия зерновой сделки, которая ранее облегчала экспорт сельскохозяйственной продукции через Черноморские порты. По официальным документам, представителями украинского министерства аграрной политики было заявлено, что Украина вынуждена вывозить сельхозпродукцию "альтернативными маршрутами", что влечет за собой дополнительные расходы.

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В своем обращении, украинское ведомство просило выделить дополнительные 30-40 долларов за каждую тонну сельхозпродукции в качестве компенсации. Однако, Еврокомиссия дала отказ на эту просьбу, объяснив, что у Евросоюза отсутствуют дополнительные финансовые ресурсы и планы поддержки украинского аграрного экспорта.

Также было отмечено, что изменение бюджета ЕС для удовлетворения этой просьбы в настоящее время невозможно.

Кроме того, Украина хотела расширить сухопутный маршрут вывоза зерна через Европейский союз, но эти планы также не получили поддержки со стороны Евросоюза.

Украинское правительство было разочаровано отказом Евросоюза, так как рассчитывало получить дополнительные доходы от экспорта сельхозпродукции до 3 млн тонн к концу сентября. Однако, на данный момент нет решений о страховании транспорта для перевозки украинского зерна.