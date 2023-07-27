США побоялись вносить ЧВК «Вагнер» в список террористов

Байден отказался включить ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, опасаясь ухудшения отношений с африканскими правительствами.

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Издание Foreign Policy сообщает, что американские законодатели не добились своей цели по включению Частной Военной Компании «Вагнер» в список террористических формирований. Администрация президента США Джо Байдена приняла решение избежать этого шага, опасаясь негативного влияния на свои интересы в Африке и возможной борьбы за влияние, как это было во времена холодной войны.

Согласно информации журналистов, администрация США ссылается на дипломатические и бюрократические опасения, связанные с таким решением. Основная проблема заключается в том, что ЧВК «Вагнер» активно действует во многих странах, включая Центрально-Африканскую Республику, Ливию, Мали, Судан и Сирию. В случае включения этой компании в список террористических группировок, уже нестабильные отношения США с африканскими правительствами могут быть серьезно подорваны. Кроме того, это решение может побудить нелояльные к США страны сотрудничать с ЧВК «Вагнер».

Недавно стало известно, что бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», провел переговоры в Санкт-Петербурге с представителями Центрально-Африканской Республики. Журналист Руслан Осташко сообщил, что на встрече обсуждались вопросы размещения ЧВК «Вагнер» в Африке с целью «подавления западной экспансии», особенно на фоне переворота в Нигере. Существуют предположения о возможном приглашении вагнеровцев в республику для урегулирования обстановки.



