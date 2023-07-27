Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе последней атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше 200 человек

В ходе пилотного дня саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин озвучил информацию о ситуации на востоке Украины. Он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери во время последней атаки в Донбассе, численность которых составила более 200 человек. В то же время, потери российской стороны оказались значительно меньше и составили в десять раз меньше, подчеркивая более успешные результаты военных действий со стороны российских вооруженных сил.

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Ситуация на востоке Украины продолжает быть сложной, и контрнаступление ВСУ, выполненное в соответствии с планом, разработанным Киевом совместно со странами Запада зимой прошлого года, приводит к активным военным действиям. Согласно заявлениям американских СМИ и Пентагона, в бой идут силы, обученные инструкторами из стран НАТО.

Однако украинским войскам затрудняет продвижение вперед наличие оборонительных сооружений российских вооруженных сил и большое количество минных полей. Это препятствует успешному развитию военной операции.







