Госдума одобрила в двух чтениях поправки о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Депутаты Государственной думы одобрили поправки к законодательству о штрафах для россиян, связанные с неявкой по повестке в военкомат. Соответствующие изменения внесены в законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета и вступят в силу с 1 октября 2023 года.

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Предложенные поправки были поддержаны во втором и третьем чтениях Госдумой. Они предусматривают возможность наложения штрафа до 30 тысяч рублей на граждан, которые не явятся по повестке в военкомат. Изначально рассматривалась сумма штрафа в размере 50 тысяч рублей, но позднее ее решили снизить. Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков пояснил, что такое решение было принято для сокращения финансовой нагрузки на граждан.

Кроме этого, также было объявлено о введении штрафов за другие нарушения в сфере воинского учета: уклонение от медицинского обследования будет влечь штраф до 25 тысяч рублей, а за несообщение новых данных в военкомат - сумма штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусматривается административная ответственность за неоказание содействия военкоматам при проведении мобилизации.

Эти меры были приняты с целью повышения ответственности граждан перед воинским учетом и обеспечения выполнения соответствующих обязанностей. Новые штрафы вступят в силу с начала октября 2023 года.