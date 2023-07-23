Центр по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых Вооруженным силам Украины, начал свою деятельность в Польше. Об этом информирует министр обороны республики Мариуш Блащак на своей странице в Twitter. Работы уже стартовали в Гливице, и первые два танка Leopard уже прибыли на предприятие Bumar из Украины.

По сведениям издания Der Spiegel, Польша и Германия планируют совместно координировать ремонт танков Leopard, которые использовались Киевом в зоне боевых действий. Однако возникли разногласия по стоимости первичного осмотра танков. Государственная компания PGZ потребовала за это более €100 тысяч, в то время как в Германии этот процесс обходится всего в €12 тысяч. Министр обороны Германии Борис Писториус обещал разобраться в этом вопросе в течение десяти дней.

Напомним, что ранее Германия передала Украине десять устаревших танков Leopard 1A5 и партию боеприпасов. Эти бронемашины принадлежат первой модели и были произведены еще до 1984 года. Кроме того, Украина получила 20 танковых пулеметов MG3 и 2064 дымовых снаряда стандартного калибра НАТО от Германии, а также 16 грузовиков Zetros и БМП Bradley американского производства.