Отец и мать Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя и гендиректора обанкротившейся криптобиржи FTX - профессора права Стэндфорда. Они были серыми кардиналами компании.

Вкладчики криптобиржи FTX подали в суд на родителей Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида, профессоров права Стэндфордского университета, подозревая, что его отец и мать фактически были менеджерами FTX, не занимая официальных должностей.

Иск последовал после ряда публикаций о том, что родители Сэма были серыми кардиналами криптобиржи, решали проблемы по юридической линии, что Бэнкман-Фрид звонил отцу и советовался перед принятием важных решений.

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Отмечается, что благодаря родителям перед Сэмом открылись все двери: " Ну что вы, блестящий молодой человек, там такие мама и папа".

Отец и мать Сэма Джозеф Бэнкман (Joseph Bankman) и Барбара Фрид (Barbara Fried) — оба являются профессорама Школы права Стэндфордского университета, Джозеф специализируется на налогах, он был штатным сотрудником FTX в течение 11 месяцев и помог сформировать в компании команду юристов. Сейчас курсы Джозефа Бэнкмана в университете отменены. Барбара Фрид, выпускница Гарвардского университета, изучала право с точки зрения экономики и философии, также она писала короткие рассказы и стихи. Сейчас ее курсы в университете также отменены.

В документах суда отмечается, что когда Сэм Бэнкман-Фрид бесконтрольно покупал на деньги пользователей FTX недвижимость на Багамах, родителям он тоже кое-что прикупил — домик за $16,4 млн.

Сам Сэм Бэнкман-Фрид жаловался в интервью изданию Business Insider, что как только у него не осталось денег, у него не осталось и друзей, и что родители чуть ли не единственные люди, с которыми он контактирует, не считая адвокатов.