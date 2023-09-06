Компания Henley & Partners подсчитала всех криптомиллионеров и криптомиллиардеров мира. Кто они и как заработали?

Как выяснили аналитики из компаний Henley & Partners и New World Wealth, на конец июня 2023 года в мире насчитывалось 88200 криптомиллионера.

Много? Возможно, но из всех долларовых миллионеров мира это небольшая часть, всего в мире 59,4 млн человек с личным состоянием больше $1 млн.

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Примерно половина криптомиллионеров, 40500 человек, просто купили биткоины в 2009 году, когда они не стоили буквально ничего. Так, финский программист Мартти Малми (Martti Malmi) с ником Sirius продал в 2009 году 5050 биткоинов по $0,0009, примерно 1111 биткоинов за доллар. Сделка прошла на PayPal. Кроме долларовых миллионеров на нашей планете насчитывается 182 человека с состоянием более $100 млн. Из них 78 вовремя купили битки.

И наконец — барабанная дробь — на Земле живет 22 криптомиллиардера. Из них вовремя купили биткоины 6 человек. В целом в мире криптовалюта есть у 425 млн человек. Вопрос «можно ли заработать миллион долларов на фьючерсах» пока открыт.