Мои криптовалютные цели на 2-ю половину 2023 года
Летит 2023 год. Трудно поверить, но мы уже достигли июля, а это значит, что мы официально прошли половину года. Обычно в начале каждого нового года мне нравится ставить цели, которых я хотел бы достичь на рынке криптовалют в этом году. Я обнаружил, что гораздо легче достичь своих целей, если вы записали их на бумаге. Возможность визуализировать их и одновременно отслеживать свой прогресс.
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Прежде чем мы углубимся в мои цели на вторую половину 2023 года, вам нужно знать одну важную вещь. Все люди разные, и это повлияет на наши цели. Например, наш возраст, место жительства, финансовое положение, размер семьи, здоровье и склонность к риску — все это может повлиять на наши цели. То, что работает для меня, может не подойти вам, и наоборот.
С учетом всего сказанного, давайте, наконец, углубимся в мои криптоцели на вторую половину 2023 года.
1. Накопить мой следующий полный биткойн
Те, кто следил за мной какое-то время, наверняка уже знают, что биткойн — это криптовалюта, которой я больше всего увлечен. В конце концов, я считаю, что суть игры в крипто состоит в том, чтобы накопить как можно больше биткойнов. Все остальное - просто шум и означает брать на себя больший риск.
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Мне посчастливилось выйти на рынок биткойнов раньше и воспользоваться гораздо более низкой ценой. Это, наряду с использованием каждого крупного падения цен на этом пути, позволило мне создать портфель биткойнов приличного размера. С учетом сказанного, с тех пор биткойн стал намного дороже. Это означает, что накопление значительных его количеств также стало более трудным.
Моя самая большая цель на 2-ю половину 2023 года — удержать ногу на педали газа накопления биткойнов и достичь следующего полного числа. Владение полным количеством биткойнов означает владение 1, 2, 3, 4, 5 или любым полным числом. Поскольку цена Биткойна продолжает расти, эта цель будет становиться все более трудной, а может быть, даже невозможной для многих.
2. Продолжайте увеличивать свой пассивный доход от криптовалюты
Одна из моих самых больших страстей — создание источников пассивного дохода и возможность зарабатывать деньги, даже когда я сплю. Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу расширить эти возможности пассивного дохода до достаточно большого уровня, чтобы мне не нужно было вкладывать так много, или что я смогу жить исключительно за счет этого дохода.
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Во время последнего криптоцикла я очень хорошо зарабатывал пассивный доход от таких источников, как стейкинг и крипто-кредитование. Но, как мы все знаем, предоставление криптовалюты сторонним сервисам, таким как Celsius, BlockFi или FTX, оказалось плохой идеей, поскольку они стали неплатежеспособными. Мне очень повезло, что я вышел из этих ситуаций невредимым, но это заставило меня полностью изменить свою стратегию накопления криптовалюты.
Я больше не хочу рисковать своими биткойнами, и все они в настоящее время находятся в холодном хранилище. Вместо этого я больше внимания уделяю построению позиций в криптовалютах с голубыми фишками, в которых стейкинг встроен в протокол. Блокчейны, такие как Ethereum. Для достижения этой цели мне просто нужно продолжать накапливать больше Ethereum.
3. Расширение возможностей для ведения блога
Наконец, моя последняя криптографическая цель на 2-ю половину 2023 года — продолжать усердно работать и расширять возможности ведения блога, связанные с криптографией. Первая причина этого заключается в том, что деньги, полученные от ведения блога, стали одним из моих основных источников накопления еще большего количества криптовалюты. Однако это не единственная причина.
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Правда в том, что я люблю вести блог об этом рынке, потому что это держит меня в курсе всего, что происходит. Были аирдропы, на которые я претендовал, и я знаю, что определенно не обратил бы на них внимания, если бы не писал. И последняя причина заключается в том, что я тайно надеюсь, что мои статьи когда-нибудь помогут мне найти работу на рынке криптовалют.
Одно можно сказать наверняка, конец года наступит раньше, чем мы думаем. Еще не поздно приступить к достижению ваших целей, но нам нужно начать прямо сейчас.
Каковы ваши криптоцели на вторую половину 2023 года?
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