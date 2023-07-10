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Мои криптовалютные цели на 2-ю половину 2023 года

В этом году я ставлю перед собой несколько криптоцелей на вторую половину 2023. Первая - накопить больше биткойнов, хотя это становится сложнее из-за роста их цены. Вторая - увеличить пассивный доход от криптовалюты, избегая рисковых сервисов. И третья - развивать и расширять свой блог о криптовалютах. К концу года я надеюсь достичь этих целей и интересуюсь, какие криптоцели у вас на вторую половину 2023 года.
[ ] для раздела Блоги
1
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
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Летит 2023 год. Трудно поверить, но мы уже достигли июля, а это значит, что мы официально прошли половину года. Обычно в начале каждого нового года мне нравится ставить цели, которых я хотел бы достичь на рынке криптовалют в этом году. Я обнаружил, что гораздо легче достичь своих целей, если вы записали их на бумаге. Возможность визуализировать их и одновременно отслеживать свой прогресс.

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Прежде чем мы углубимся в мои цели на вторую половину 2023 года, вам нужно знать одну важную вещь. Все люди разные, и это повлияет на наши цели. Например, наш возраст, место жительства, финансовое положение, размер семьи, здоровье и склонность к риску — все это может повлиять на наши цели. То, что работает для меня, может не подойти вам, и наоборот.

С учетом всего сказанного, давайте, наконец, углубимся в мои криптоцели на вторую половину 2023 года.

1. Накопить мой следующий полный биткойн

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

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Те, кто следил за мной какое-то время, наверняка уже знают, что биткойн — это криптовалюта, которой я больше всего увлечен. В конце концов, я считаю, что суть игры в крипто состоит в том, чтобы накопить как можно больше биткойнов. Все остальное - просто шум и означает брать на себя больший риск.

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Мне посчастливилось выйти на рынок биткойнов раньше и воспользоваться гораздо более низкой ценой. Это, наряду с использованием каждого крупного падения цен на этом пути, позволило мне создать портфель биткойнов приличного размера. С учетом сказанного, с тех пор биткойн стал намного дороже. Это означает, что накопление значительных его количеств также стало более трудным.

Моя самая большая цель на 2-ю половину 2023 года — удержать ногу на педали газа накопления биткойнов и достичь следующего полного числа. Владение полным количеством биткойнов означает владение 1, 2, 3, 4, 5 или любым полным числом. Поскольку цена Биткойна продолжает расти, эта цель будет становиться все более трудной, а может быть, даже невозможной для многих. 

2. Продолжайте увеличивать свой пассивный доход от криптовалюты

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Одна из моих самых больших страстей — создание источников пассивного дохода и возможность зарабатывать деньги, даже когда я сплю. Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу расширить эти возможности пассивного дохода до достаточно большого уровня, чтобы мне не нужно было вкладывать так много, или что я смогу жить исключительно за счет этого дохода. 

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Во время последнего криптоцикла я очень хорошо зарабатывал пассивный доход от таких источников, как стейкинг и крипто-кредитование. Но, как мы все знаем, предоставление криптовалюты сторонним сервисам, таким как Celsius, BlockFi или FTX, оказалось плохой идеей, поскольку они стали неплатежеспособными. Мне очень повезло, что я вышел из этих ситуаций невредимым, но это заставило меня полностью изменить свою стратегию накопления криптовалюты.

Я больше не хочу рисковать своими биткойнами, и все они в настоящее время находятся в холодном хранилище. Вместо этого я больше внимания уделяю построению позиций в криптовалютах с голубыми фишками, в которых стейкинг встроен в протокол. Блокчейны, такие как Ethereum. Для достижения этой цели мне просто нужно продолжать накапливать больше Ethereum.

3. Расширение возможностей для ведения блога

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Наконец, моя последняя криптографическая цель на 2-ю половину 2023 года — продолжать усердно работать и расширять возможности ведения блога, связанные с криптографией. Первая причина этого заключается в том, что деньги, полученные от ведения блога, стали одним из моих основных источников накопления еще большего количества криптовалюты. Однако это не единственная причина. 

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Правда в том, что я люблю вести блог об этом рынке, потому что это держит меня в курсе всего, что происходит. Были аирдропы, на которые я претендовал, и я знаю, что определенно не обратил бы на них внимания, если бы не писал. И последняя причина заключается в том, что я тайно надеюсь, что мои статьи когда-нибудь помогут мне найти работу на рынке криптовалют.

Одно можно сказать наверняка, конец года наступит раньше, чем мы думаем. Еще не поздно приступить к достижению ваших целей, но нам нужно начать прямо сейчас.

Каковы ваши криптоцели на вторую половину 2023 года?

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