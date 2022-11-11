Крах FTX обрушил весь рынок криптовалют - из-за чего этого произошло
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В этой статье разберём почему криптовалюты, которые уверенно начали расти после долгой криптозимы, буквально за 2 дня опустились на десятки процентов в цене, а некоторые даже на сотни.
FTT - 92% (-23.8$) — с 25.8$ до 2$
Bitcoin -27.4% (-5.880$) — с 21.480$ до 15.600$
Ethereum -36% (-607$) — с 1680$ до 1074$
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Solana -68.1% (-26.43$) — с 38.8$ до 12.36
С чего все началось
CZ (Чанпэн Чжао - основатель и генеральный директор Binance) написал в своём твиттере, что биржа FTX вкладывает деньги своих клиентов в опасные и рисковые инструменты, а затем предположил, что биржа не сможет выплатить деньги пользователям при запросе на вывод. Поэтому он решил продавать токены биржи FTX, в которые Binance вкладывал деньги. Он заявил, что не уверен в надёжности токена FTT (токен биржи FTX) и сказал, что его биржа будет продавать токены FTT, в которые вкладывала свои активы, в течении нескольких месяцев. При этом всем он объяснил, что говорит об этом все просто из-за того, что он выступает за прозрачностью бирж перед своими пользователями.
После такого громкого заявления, никто не обратил внимание на то, что Binance собирается продавать свои активы в FTT в течении нескольких месяцев. И началась общая паника.
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Паника
После заявления Чанпэна Чжао люди начали сначала продавать токены FTT, обрушив его цену в несколько раз. Затем начали продавать другие токены, которые были на счету у FTX или были как-то связаны с биржей и её токеном. Одной из таких криптовалют стала Solana, которая упала в 3 раз в цене.
После продаж всех этих криптовалют, пользователи биржи FTX начали выводить деньги с биржи, но произошло то, о чем CZ и говорил. У биржи не было активов для вывода денег своих клиентов. После такого паника только усилилась. Многие криптоинвесторы начали сливать вообще все свои криптовалюты, без разбора и весь крипторынок пошёл вниз.
Индекс страха и жадности опустился ниже 20.
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Из-за такого пустяка, которого можно было решить намного проще, не только биржа, но и весь крипторынок погрузился во тьму.
Binance покупает FTX для спасения биржи
Из-за того, что ликвидность биржи FTX была слишком высокой, Binance решили купить FTX, что хорошо отразилось бы на цене криптовалют, а так же помогло бы спасти биржу.
Однако, через небольшой промежуток времени, Бинанс всё таки отказался от покупки биржи FTX, что окончательно опустило рынок еще ниже.
CZ сделал это специально или же это получилось случайно
Сейчас все обсуждают зачем CZ выставил проблемы FTX перед всеми, специально ли CZ решил запустить цепочку всех этих происшествий или же у него получилось это совершенно случайно.
Чанпэн Чжао мог легко догадаться, что может произойти что-то подобное, но возможно не в таких масштабах. После всех прошлых обвалов цен на криптовалюты, того, что произошло с Terra Luna, можно понять, что большинство криптоинвесторов - очень пугливые люди. Поэтому он должен был понимать возможный исход. Предположения для чего он мог бы это сделать:
- Просто предупредить клиентов биржи FTX
- Убрать крупного конкурента с рынка - аналитики говорят, что при поглощении Бинансом биржи FTX, у Binance было бы под контролем около 80% крипторынка.
- Купить FTX с более простыми условиями, но Binance в итоге отказался от покупки FTX
- Купить FTT и другие токены по более дешевой цене.
Гадать можно долго, у всех есть свои версии, но навряд ли CZ сделал это все совершенно случайно.
Что делали FTX в тайне от своих клиентов
Биржа использовала деньги своих клиентов для торговли опасными и рисковыми инструментами.
Это и правда довольно большая проблема, но её можно было решить намного проще, не разрушая биржу, не опуская весь рынок на дно.
Что сделал глава биржи FTX в тайне от других руководителей биржи
Сэм Бэнкман-Фрид, глава биржи FTX перевел не менее $4 млрд из фондов FTX, которые включают средства клиентов, своей собственной компании Alameda Research для покрытия её убытков. А самое главное, что он сделал это в тайне от других руководителей биржи, боясь утечки этой информации.
Кроме того, история продолжилась, когда расследование CoinDesk выявило, что большая часть активов компании Alameda ($14,6 млрд) составляют токены FTT. Оказалось, что гиганская компания Alameda Research обеспечена токенами своей дочерней компании, а не другими независимыми криптовалютами или фиатными валютами.
Отвязка USDT от доллара
Самое страшное, что могло произойти, было еще впереди. После начала паники, цена стейблкоина USDT начала отвязываться от цены доллара, на что моментально все отреагировали, помогая USDT.
TRON DAO заявил, что для защиты блокчейн-индустрии и крипторынка выкупит USDT на 1 миллиард долларов.
Технический директор Tether сообщил, что более 700 миллионов USDT были обменяны на доллары.
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