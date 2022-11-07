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Выборы в США, которые состоятся уже завтра, могут повлиять на войну в Украине и на весь мир в целом. Разберём возможные и наиболее вероятные последствия победы республиканцев на выборах 118-ого Конгресса США.

Почему должны победить республиканцы

Начнём с того, почему у республиканцев есть все шансы победить.

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Никому не выгодна настолько масштабная война, страдают все страны, которые участвуют и не участвуют в военных действиях. Больше всего страдает простое население, которое не принимало никаких решений, но расплачивается за решения принятые их правительством. Уже сейчас можно увидеть выступления людей по всему миру, которые выступают за прекращение военных действий и за отмену санкций против России. Особенно все эти протесты обострились с наступлением холодов.

К примеру, проведённый недавно опрос в Германии показал, что более 70% немцев против увеличения военной помощи Украине. Возвращаясь к выборам, республиканцы заявили, что остановят любые поставки вооружения в Украину, а после такого громкого заявления на сайте общественных опросов провели опрос, результаты которого выявили, что 84% выступают за республиканскую партию.

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Победа республиканцев - мирная политика Америки

Что же может и скорее всего произойдёт, если США прекратит поставки вооружения в Украину.

Все достаточно просто. Кроме того, что многие страны, включая и Америку уже устали от поставок вооружения, сейчас главная страна - организатор прекратит все свои поставки.

Даже демократы сейчас делают такие заявления: "Мы будем непротив любых поставок вооружения в Украину". Звучит как пустой звук...

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Перекладывают все то, что сами начали на другие страны.

После прекращение поставок вооружения, все начнут делать то же самое потому, что тот, кто всем заправлял сам что-либо отправлять. Европейские страны скорее всего либо сразу, либо со временем перестанут отправлять военную помощь в Украину.

В этот момент, а вероятно, что и сразу после победы на выборах у человека, от которого сейчас и зависит все военное столкновение, “развяжутся руки”. Этот человек - Илон Маск.

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Почему же Илон Маск играют такую значимую роль?

На данный момент все люди, военные, спутниковые системы используют спутники Илона Маска - Starlink. Это означает, что если отключить эти спутники в Украине, то украинские новостные каналы будут пустовать, а военные не смогут пользоваться спутниковыми системами и средствами связи, а следовательно армия будет сражаться абсолютно вслепую. Вся современная техника и системы слежения Америки перестанут работать.

В итоге военная поддержка остановится, будет нечем воевать и собственно некому потому, что все чаще на полях сражения видят именно иностранных наемников, а теперь их никто не будет нанимать и отправлять.

Из возможных вариантов только продолжение отправки гуманитарной помощи на Украине и помощь беженцам, правда и тут добрая Европа помогать уже тоже не хочет. Если в начале украинских беженцев так радостно принимали в странах ЕС, то уже сейчас их частно депортируют из стран или не обеспечивают материальную помощь.

Успешные выборы в Америке могут стать самым лучшим вариантом окончания войны, а так же спасением многих жизней.