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NFT — крипто-пирамида или технология будущего

История появления и популярности цифровых картинок, NFT - финансовая пирамида или же технология будущего
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Что из себя представляет NFT, чем полезен и является ли технологией будущего или же это очередная финансовая пирамида

В прошлой статье я уже довольно подробно рассказал об NFT, но тогда я говорили в более негативном ключе, рассказывая историю о том, как в прошлом году лопнул пузырь “надуманной ценности“ токенов NFT.

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В тот момент покупатели не думали о том, чем впринципе обеспечен токен, который они покупали.

Если это NFT, то это уже круто!

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Потом, когда спрос на цифровое искусство начал падать, то собственно и цена упала. И многие люди, которые так верили в эти картинки, стали крайне негативно относиться к NFT, а некоторые и к криптовалюте в целом.

Но правильны ли их рассуждения и неужели технология NFT настолько бесполезна?

Технология NFT

Чем же полезна или уникальна эта технология?

NFT — уникальный экземпляр, который может хранить в себе любую информацию. На примере картинки: если создать две одинаковые картинки, то они будут совершенно разные на уровне сети Блокчейн.

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Даже если визуально 2 картинки, видео или текста будут похожи, это всеровно абсолютно разные объекты. Это означает, что невозможно подделать NFT, его всегда можно будет легко проверить. Так, можно записывать любую дополнительную информацию в экземпляр, составляя характеристику объекта.

Можно взять ту же картину и написать кто, когда её нарисовал, и выставить в виде NFT. Никто уже не сможет её подделать, ведь можно будет проверить подлинность картины, зная её настоящего автора.

Где ещё можно использовать эту уникальность

Что если представить, что все товары в магазине будут токенами NFT. И это очень вероятный вариант развития, который скорее всего реализуют уже в ближайшем будущем.

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Может возникнуть вопрос, а зачем записывать товары в NFT?

Использование этой технологии в сфере продажи товаров может стать удобным решением не только для крупных магазинов, но и для самих покупателей. Все преимущества использования именно такой системы и не перечислить. Можно начать с наиболее значимых.

Отслеживание

Магазин может довольно легко отслеживать все свои товары, начиная от поставок новых товаров, до количества оставшихся в магазине. Это исключает возможную потерю или каржу товаров.

Информация о товаре

При подготовке товара к отправке можно будет записать всю информацию о нем в Блокчейне. Так, например, срок годности скоропортящихся товаров. Это поможет не только покупателю, который сможет отсканировать по QR коду товар и получить всю достоверную информацию, но и магазину, он сможет больше продвигать товары, которые могут испортиться в ближайшее время, чтобы продать их. Так же можно отмечать уже испорченную продукцию.

Встречаются недобросовестные магазины, которые продают испорченную продукцию своим клиентам.  Покупателей можно предупреждать о просроченных товарах имеющихся в магазине.

Автоматизация поставок

Можно отмечать товары, которые скоро закончатся, для повторной закупки.

Объединения с магазинами без оплаты на кассе

Вы могли уже слышать о существовании магазинов, в которых вам не нужно оплачивать товары на кассе. Такие магазины по камерам и с помощью весов отслеживают товары, которые вы собираете себе в корзину, а при выходе из магазина просто списывает деньги с карты.

Внедрение криптовалюты

Если начать использовать Блокчейн в таком бизнессе, то можно будет и начать принимать оплату в криптовалюте, что сделает такую систему идеальной. Она будет безопасной и удобной для обеих сторон.

NFT в играх и в виде коллекционных карточек

Нельзя не упомянуть, что NFT можно использовать так же в играх и создавать современные коллекционные карточки в сети Блокчейн.

Коллекционные карточки

Довольно частно спортивные команды или создатели игр выпускают коллекционные карточки, которые крайне популярны среди фанатов и имеют большую ценность из-за ограниченого тиража. Почему бы не перенести эти карточки в NFT для успращения их покупки и перепродажи, а так же для исключения их кражи или подделки.

NFT игры

Уже сейчас можно найти NFT игры и их подобия, но они все еще только развиваются.

Есть много вариаций создания игры. Например получение, покупка и продажа редких игровых предметов, персонажей. Их можно будет находить, выигрывать, получать из-за удачи. С этой системой можно будет прокачать свой игровой аккаунт или даже заработать продавая редкие предметы, найденные или полученные из-за большой удачи.

Как итог, NFT — удобная система для реализации разных проектов, поэтому не стоит недооценивать её лишь из-за провала с простыми картинками.

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