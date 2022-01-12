Как получить криптовалюту на Binance бесплатно
Никто бы не отказался от бесплатных денег, которые зачастую можно получит даже без вложений. Такую возможность предоставляет самая большая в мире биржа Binance, где шанс получить криптовалюту есть даже после обычной регистрации на их платформе. Так, в этой статье я отобрал несколько более прибыльных способов.
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Начать можно с более простых способ, не требующих ваших вложений.
Binance Mystery Boxes
Одним из лучших путей получения и правда бесплатной криптовалюты является участие в новых "мистери боксах" от Binance или же "таинственных коробках".
Что же такого интересного в этих коробках? То, что количество монет которые вы получите неизвестно и определяется совершенно случайно. Вы можете получить и 500$ и пару центов. Всё зависит только от вашей удачи!
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Как же принять участие и получить заветные боксы?
Чтобы получить ваш первый бокс совершенно бесплатно, нужно просто зарегистрироваться на Binance по специальной ссылке и подтвердить вашу личность (завершить KYC верификацию).
Специальная ссылка для получения бокса: https://www.binance.com/en/activity/referral-entry?fromActivityPage=true&ref=LIMIT_HNR5EK8V
По истечению периода акции вы получите ваш mystery box и шанс выиграть криптовалюту.
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Как получить больше ящиков?
Получить больше боксов вы сможете приглашая друзей или других людей, получая за каждого приглашённого на 1 штуку больше. Ну или же способ получить ещё 1 дополнительный ящик - поделиться акцией в любой социальной сети.
Binance Launchpad
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Лаунчпад - ещё один отличный способ получить криптовалюту. Тут зависит всё в основном не от вашей удачи, а от количества ваших личных денег. Вы замораживаете свои активы, помогая развитию нового проекта. За это проект выделяет вам часть своих токенов. Часто после окончания лаунчпада монета может ещё и хорошо вырасти, а накопленные вами монеты могут ещё больше подорожать.
Количество монет во время фарминга зависит от процентов, которые предлагает пул. Так например один проект предлагает вам 4% APY, а другой 80%.
APY - годовая процентная доходность.
Так что нужно выбирать более доходные и интересные проекты!
Торговля криптовалютой на Binance
Последний способ получить бесплатную криптовалюту - торговля монетами.
Иногда Binance устраивает акции на торговлю определенными монетами назначенного объема. Такие акции уже не так сильно зависят насколько много у вас активов. Так как предлагаемый бинансом объем обычно не велик 50-200$ общего объема на покупку/продажу монеты. Выполнить задание может практически любой с начальным капиталом. После выполнения задания вам зачисляют попытку получить монеты, путем вращения колеса фортуны. В колесе фортуны есть шанс получить монеты или NFT.
Thanks означает благодарность за участие в акции. Вы ничего не получаете при выпадении.
Способ довольно неплохой, но почти всё зависит от удачи!
Такие акции лучше не пропускать и вы почти ничего не теряете, кроме небольшой комиссии за покупку и продажу монет, которую можно покрыть выпадением одной монеты в колесе фортуны, или снизить на 10% при регистрации по ссылке: https://accounts.binance.com/ru/register?ref=Q0377X2X
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