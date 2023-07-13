Илон Маск прогнозирует: к 2030 году все валюты будут цифровыми и опираться на использование графических процессоров

Илон Маск прогнозирует: В 2030 году все валюты в будущем будут цифровыми и опираться на использование графических процессоров

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Илон Маск, известный технологический предприниматель и глава Tesla, высказал свое мнение о будущем криптовалют и эволюции валютных систем. Он поддерживает оптимистичные прогнозы, утверждая, что к 2030 году все валюты будут полностью обеспечены графическими процессорами (GPU).

Маск высказал свою точку зрения в ответ на мнение пользователя социальной сети, который предсказывал, что все валюты в будущем будут цифровыми и опираются на использование графических процессоров. Он обратил внимание на то, что сегодняшние криптомайнеры, применяющие метод доказательства работы (PoW), активно используют графические процессоры для майнинга криптовалют.

И хотя Маск признал необходимость изменить терминологию, он в общем и целом поддерживает идею, что графические процессоры станут основой обеспечения всех валют в будущем.

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Такие заявления, особенно когда они делаются известными личностями, как Илон Маск, оказывают значительное влияние на криптовалютный сектор и могут вызывать рост цен на цифровые активы, а также влиять на общую динамику рынка. Прогнозы Маска подтверждают общую тенденцию к оцифровке фиатных валют и продолжают поддерживать интерес к криптовалютам.