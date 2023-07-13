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Аналитики не увидели предпосылок для роста цены биткоина
Большие кошельки с капиталом в стейблкоинах хранят активы на биржах, но смогут ли они спровоцировать ралли криптовалюты

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Большие инвесторы, которые хранят значительные суммы в стейблкоинах, не проявляют достаточного интереса к предстоящему ралли биткоина. Аналитики компании Santiment опубликовали данные, которые указывают на то, что балансы стейблкоинов tether (USDT) и USD coin (USDC) на биржах не говорят о готовности инвесторов к росту цен на биткоин в ближайшем будущем.

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Данные показывают, что большинство из топ-10 крупнейших кошельков, содержащих стейблкоины, хранят свои активы на биржах. Однако простое наличие активов на биржах едва ли свидетельствует о подготовке к предстоящему ралли биткоина. График, представленный ниже, показывает стабильное снижение предложения стейблкоинов на биржах с начала 2023 года.

Несмотря на это, инвесторы, использующие USDT, перестали выводить свои стейблкоины с биржевых кошельков и с начала июня поддерживают стабильный тренд. На данный момент на централизованных биржах хранится около 21% общего предложения USDT, что составляет примерно $17,5 миллиарда.

В то же время пользователи USDC продолжают выводить свои средства с бирж, и в настоящее время на биржевых площадках осталось менее 0,5% всего предложения USDC, что составляет немного менее $88 миллионов. Неясно, куда направляются средства, выведенные в USDC, и возможно ли их конвертировать в доллары США.

Ранее аналитики отмечали, что USDC в основном используется на рынке децентрализованных финансов (DeFi), а не на централизованных биржах. Они также указывали на недостаточную ликвидность USDC на централизованных биржах, что, возможно, привело к кратковременному отклонению от привязки стейблкоина к доллару США. Судя по всему, эта ситуация повторяется снова.

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График также показывает, что незадолго до роста курса биткоина с $25 000 до $31 000, объем стейблкоинов на биржах также увеличился. Увеличение ликвидности стейблкоинов может свидетельствовать о заинтересованности инвесторов в покупке криптовалюты. Однако начиная с середины июня не наблюдается явных признаков нового роста. С тех пор предложение USDC продолжает снижаться, и нет больших притоков капитала в USDT.

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