Большие кошельки с капиталом в стейблкоинах хранят активы на биржах, но смогут ли они спровоцировать ралли криптовалюты

Большие инвесторы, которые хранят значительные суммы в стейблкоинах, не проявляют достаточного интереса к предстоящему ралли биткоина. Аналитики компании Santiment опубликовали данные, которые указывают на то, что балансы стейблкоинов tether (USDT) и USD coin (USDC) на биржах не говорят о готовности инвесторов к росту цен на биткоин в ближайшем будущем.

реклама

Данные показывают, что большинство из топ-10 крупнейших кошельков, содержащих стейблкоины, хранят свои активы на биржах. Однако простое наличие активов на биржах едва ли свидетельствует о подготовке к предстоящему ралли биткоина. График, представленный ниже, показывает стабильное снижение предложения стейблкоинов на биржах с начала 2023 года.

Несмотря на это, инвесторы, использующие USDT, перестали выводить свои стейблкоины с биржевых кошельков и с начала июня поддерживают стабильный тренд. На данный момент на централизованных биржах хранится около 21% общего предложения USDT, что составляет примерно $17,5 миллиарда.

В то же время пользователи USDC продолжают выводить свои средства с бирж, и в настоящее время на биржевых площадках осталось менее 0,5% всего предложения USDC, что составляет немного менее $88 миллионов. Неясно, куда направляются средства, выведенные в USDC, и возможно ли их конвертировать в доллары США.

Ранее аналитики отмечали, что USDC в основном используется на рынке децентрализованных финансов (DeFi), а не на централизованных биржах. Они также указывали на недостаточную ликвидность USDC на централизованных биржах, что, возможно, привело к кратковременному отклонению от привязки стейблкоина к доллару США. Судя по всему, эта ситуация повторяется снова.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

График также показывает, что незадолго до роста курса биткоина с $25 000 до $31 000, объем стейблкоинов на биржах также увеличился. Увеличение ликвидности стейблкоинов может свидетельствовать о заинтересованности инвесторов в покупке криптовалюты. Однако начиная с середины июня не наблюдается явных признаков нового роста. С тех пор предложение USDC продолжает снижаться, и нет больших притоков капитала в USDT.