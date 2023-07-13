Криптоаналитик KALEO сделал прогноз для криптовалюты-мема PEPE: формируются два нисходящих треугольника, что может привести к росту цены

Профессиональный криптоаналитик по имени KALEO представил свой точный прогноз относительно криптовалюты-мема PEPE. Анализируя часовой график токена, он обнаружил формирование двух нисходящих треугольников, что имеет важное значение для дальнейшего движения цены.

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Когда сформировался первый нисходящий треугольник, PEPE резко вырос, достигнув новых верхних максимумов. KALEO указал на то, что аналогичная динамика может повториться после формирования второго нисходящего треугольника.

На данный момент цена PEPE колеблется между внутридневным максимумом в размере $0,000001537 и внутридневным минимумом в размере $0,00000149.

За последние семь дней PEPE снизилась на 11,95% и в настоящее время торгуется на уровне $0,000001532. Согласно данным CoinMarketCap, рыночная капитализация PEPE составляет $600 млн, с ежедневным ростом на 1,02%.

Анализ трехчасового графика PEPE/USDT показал формирование фигуры, напоминающей перевернутую чашку с ручкой, что привело к небольшому снижению цены после резкого взлета, связанного с перекупленностью.

Тем не менее, после этого снижения PEPE продемонстрировала заметный рост, преодолевая уровень $0,00000180. Имеется высокая вероятность того, что второй значительный рост произошел после появления активных покупателей на рынке.

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Как только паттерн нисходящего клина завершит свое формирование, существует возможность появления зеленых свечей и бычьего импульса у PEPE. При продолжении этого импульса цена монеты-мема может превысить отметку в $0,00000180.