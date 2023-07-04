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Биткоин (BTC) продолжает торговаться около $30 000 и находится в боковом движении с июня 2023 года. Прогнозы от криптоинвесторов разделяются: некоторые ожидают дальнейшего снижения, другие – возобновления роста. Рынок биткоина остается неопределенным, требует дальнейшего наблюдения.
Несколько экспертов в криптосообществе делятся своими мнениями о будущем биткоина, представляя разные сценарии его развития. Известный криптоблогер @CryptoGodJohn уверен, что длительный период бокового движения биткоина скоро сменится на рост и достижение новых локальных максимумов. Он прогнозирует небольшую коррекцию цены до отметки ниже $30 тыс., после которой ожидается активный рост. По его мнению, такая коррекция будет служить катализатором для дальнейшего развития биткоина.
Аналитик Doctor Profit также видит перспективы роста для биткоина. Он предсказывает, что в июле криптовалюта может оставаться в боковом тренде между крупными уровнями ликвидности. Однако, Doctor Profit полагает, что это временное снижение цены может создать условия для будущего роста. Он не исключает возможности достижения новых локальных максимумов к концу месяца.
Марк Кален, криптоэнтузиаст, высказывает более осторожный прогноз. Он считает, что биткоин в ближайшее время может обновить свой локальный максимум и не более того.
Кален видит предпосылки для коррекции цены к уровню около $27 тыс. к середине июля. Он предупреждает, что возвращение к уровню $30 тыс. может привести к еще более существенной коррекции. Дальнейшая динамика биткоина к концу июля будет зависеть от рыночных условий, которые станут более ясными в будущем.