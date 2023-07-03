Что принесет начало июля 2023 года на криптовалютном рынке: рост или спад, оптимизм или тревогу

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Начало июля 2023 года принесло позитивное настроение на криптовалютный рынок. Цена биткоина (BTC) уверенно закрепилась выше отметки в $30 000, что вызвало оптимистичные ожидания у многих трейдеров относительно развития отрасли и роста других цифровых активов.

Тем не менее, некоторые криптоактивы из топ-100 продемонстрировали отрицательные результаты за прошедшую неделю. Наибольшие потери понесла Conflux (CFX), чья стоимость упала на 8,9%, что привело к снижению её рейтинга до 70-го места. Несмотря на это, котировки CFX выросли на 3,05% за последние 24 часа.

Согласно данным на утро 3 июля 2023 года, рыночная капитализация CFX составляет $618,97 млн, а её цена равна $0,207. Объем торгов за неделю составил $398,56 млн. Стоит отметить, что курс CFX сократился на 88% по сравнению с его максимальными значениями в текущем году.

Несмотря на индекс жадности и страха биткоинов (Crypto Fear & Greed Index) на уровне 61, что свидетельствует о вере трейдеров в рост рынка, криптовалюта Kava (KAVA) потеряла 6,63% за прошедшие 7 дней. Курс KAVA остановился на уровне $0,959, при этом общая рыночная капитализация монет KAVA составляет $581,36 млн, а объем сделок за неделю - $120,49 млн.

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Кроме того, еще две криптовалюты, Apecoin (APE) и Trust Wallet Token (TWT), подешевели на 5% и более за отчетный период. Первая из них потеряла 5,29% стоимости, а вторая - 5,08%. Однако рыночная капитализация всей криптовалютной индустрии выросла на 1,1% за последние сутки, достигнув отметки $1,21 трлн.