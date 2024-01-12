Украина перестала получать военную помощь из США. Конгресс до сих пор не согласовал новое финансирование, но Киев и Москва считают, что это дело времени

Согласно координатору Белого дома по нацбезопасности, США временно прекратили поставки оружия и военной техники в Украину из-за истощения средств, выделенных конгрессом. Джон Кирби на брифинге подчеркнул, что предоставление помощи приостановлено.

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В конце декабря прошлого года Украине был выделен последний финансовый пакет в размере $250 млн. Однако продление финансирования на 2024 год требует одобрения конгресса. Предложение президента Джо Байдена выделить $61 млрд на эти цели сталкивается с требованиями республиканцев о более значительном финансировании для обеспечения безопасности собственных границ. Госдепартамент заранее предупредил, что уровень поддержки Украины в будущем не достигнет отметки 2022-2023 годов.

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Информация была представлена на брифинге, который транслировался на платформе YouTube.