Участники сообщества держателей криптовалюты XRP предупредили друг друга о мошенничестве с использованием дипфейка

Сообщество держателей криптовалюты XRP настоятельно предупреждает о волнующем увеличении случаев мошенничества, где злоумышленники воспользовались технологией дипфейка. Под видом генерального директора Ripple, они подают фальшивые сигналы о раздачах токенов. Одним из недавних проявлений этой схемы стало видео, где, предположительно, выступает Брэд Гарлингхаус, обращаясь к участникам с просьбой перевести от 1 000 до 500 000 XRP на указанный криптовалютный адрес. Обещание "удвоения" средств в течение минуты придало событию видимость легитимности.

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Самозванец на видео декларирует, что эта инициатива якобы предназначена для вознаграждения сообщества за поддержку в сложные времена компании Ripple. Однако криптовалютные энтузиасты настаивают на осторожности, предупреждая, что те, кто поддадутся обману, могут навсегда потерять свои токены XRP.

Эти коварные действия мошенников получили новый импульс после решения суда в пользу Ripple в споре с SEC относительно статуса XRP. Тем не менее, компания уже неоднократно подчеркивала, что не организует раздачу своей криптовалюты. Ситуация усугубляется тем, что аферисты стали использовать более изощренные методы для скрытия своих действий и заманивания невинных людей.

В прошлом году, после краха криптовалютной биржи FTX, аферисты предлагали пострадавшим пользователям компенсации от имени бывшего руководителя биржи Сэма Бэнкман-Фрида. Последний тревожный сигнал поступил от американского венчурного инвестора Тима Дрейпера, который предупреждает, что мошенники теперь прибегают к использованию искусственного интеллекта для эмуляции его голоса, дабы выманивать криптоактивы у доверчивых людей.

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Следует отметить, что ранее председатель MicroStrategy Майкл Сэйлор высказал уверенность в том, что сеть Биткоина эффективно справляется с угрозами кибербезопасности и фейковыми аккаунтами в социальных сетях. Однако несмотря на эти слова, ситуация с мошенничеством в мире криптовалют продолжает требовать повышенного внимания и бдительности от участников.