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Президент Euro Pacific Capital, Питер Шифф, провел исследование в своем профиле X (предыдущем Twitter), обсуждая возможный крах биткоина.
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Оказалось, что 68,1% участников считают, что стоит приобретать и удерживать биткоин. Другие 23% опрошенных предсказали возможное сокрушение первой криптовалюты после запуска спотовых биткоин-ETF. В то время как 8,9% читателей считают, что крах биткоина может произойти еще до появления биржевых фондов.
Питер Шифф сам прокомментировал результаты опроса, сказав: "Основываясь на полученных данных, я предполагаю, что биткоин может потерять свою стоимость до запуска ETF. Поэтому те, кто вложился, полагаясь на слухи, могут столкнуться с отсутствием реальной прибыли, если решат ждать момента для продажи".
Май 2022 года запомнился заявлением Шиффа о том, что цена биткоина упадет до $8000. В свою очередь, аналитики компании Bernstein предсказали, что при одобрении спотовых биткоин-ETF курс актива достигнет $150 000 к 2025 году. Это приводит к интересному контрасту мнений и прогнозов в индустрии криптовалют.