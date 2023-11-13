Компания Inspect заключила партнерское соглашение с Brave Browser, чтобы предложить миллионам пользователей, которым нужна повышенная конфиденциальность и доступность, удобство браузинга

Inspect и Brave Browser объединили свои усилия в рамках стратегического партнерства с целью предоставить миллионам пользователей удобный и безопасный опыт браузинга. Это сотрудничество призвано обеспечить повышенную конфиденциальность и доступность для более чем 57 миллионов пользователей Brave, предоставляя им доступ к инновационному решению второго уровня, созданному на основе платформы X (также известной как Twitter).

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Одним из важных аспектов этого партнерства является стремление Inspect к привлечению новых пользователей в мир Web3. Помимо предоставления революционных решений второго уровня для Crypto Twitter, Inspect активно расширяет свое влияние, готовясь к интеграции с ведущими блокчейнами, включая Polygon, Avalanche, MultiversX и Ronin.

С этим сотрудничеством также связаны выгоды для пользователей Brave Browser, особенно тех, кто подписан на Brave Rewards. Эти пользователи теперь могут зарабатывать токены Basic Attention Token (BAT), сохраняя свою конфиденциальность при просмотре специально размещенной сторонней рекламы. Этот шаг тесно соответствует стратегии Inspect по улучшению доступности и вовлеченности в экосистему Web3.

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Помимо этого, сотрудничество может также расшириться до интеграции Brave Wallet, предоставляя пользователям возможность покупать, хранить, отправлять и обмениваться различными криптовалютами и NFT. Это дополнительно улучшит опыт пользователей Inspect, делая их погружение в мир криптовалют более удобным и многообразным.