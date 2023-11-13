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CriptoB
Экс сотрудники FTX анонсировали запуск криптобиржи
Кан Сан сообщил о релизе криптовалютной торговой платформы

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Кан Сан, ранее известный как главный юрисконсульт FTX и ключевой свидетель в уголовном процессе над Сэмом Бэнкманом-Фридом, нашел новое торговое приключение. Сегодня он анонсировал бета-версию своей криптовалютной торговой платформы. Backpack Exchange, как он ее назвал, обещает стать игроком на рынке с конца ноября 2023 года.

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Согласно WSJ, Кан Сан собирается продать 10% акций своего нового предприятия инвесторам, оценивая его общую стоимость в $100 млн. Интересно, что предприниматель Армани Ферранте, основатель Web3 Backpack, также заявил о запуске торговой площадки. Новость оказалась неожиданной, учитывая, что ранее не сообщалось о связи между Саном и Ферранте.

Клэр Чжан, супруга Ферранте, присоединилась к исполнительному совету Trek Labs, компании, стоящей за Backpack Exchange и базирующейся в Дубае. Trek Labs уже получила лицензию от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA), что обеспечивает юридическую основу для запуска платформы.

Интересно отметить, что Trek Labs привлекла несколько бывших сотрудников FTX, специализирующихся на юридических вопросах и соблюдении нормативных требований. Судя по отчету WSJ, это может добавить пикантности новому предприятию.

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Не так давно Кан Сан выступил свидетелем против Сэма Бэнкмана-Фрида, утверждая, что подал прошение об увольнении сразу после обнаружения финансовых нарушений. Все это происходило в рамках соглашения об отказе от судебного преследования. Армани Ферранте, бывший инженер Alameda Research, также оказался пострадавшим от краха FTX, потеряв $20 млн, привлеченных всего за несколько недель до банкротства торговой площадки.

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