Кан Сан сообщил о релизе криптовалютной торговой платформы

Кан Сан, ранее известный как главный юрисконсульт FTX и ключевой свидетель в уголовном процессе над Сэмом Бэнкманом-Фридом, нашел новое торговое приключение. Сегодня он анонсировал бета-версию своей криптовалютной торговой платформы. Backpack Exchange, как он ее назвал, обещает стать игроком на рынке с конца ноября 2023 года.

реклама

Согласно WSJ, Кан Сан собирается продать 10% акций своего нового предприятия инвесторам, оценивая его общую стоимость в $100 млн. Интересно, что предприниматель Армани Ферранте, основатель Web3 Backpack, также заявил о запуске торговой площадки. Новость оказалась неожиданной, учитывая, что ранее не сообщалось о связи между Саном и Ферранте.

Клэр Чжан, супруга Ферранте, присоединилась к исполнительному совету Trek Labs, компании, стоящей за Backpack Exchange и базирующейся в Дубае. Trek Labs уже получила лицензию от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA), что обеспечивает юридическую основу для запуска платформы.

Интересно отметить, что Trek Labs привлекла несколько бывших сотрудников FTX, специализирующихся на юридических вопросах и соблюдении нормативных требований. Судя по отчету WSJ, это может добавить пикантности новому предприятию.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Не так давно Кан Сан выступил свидетелем против Сэма Бэнкмана-Фрида, утверждая, что подал прошение об увольнении сразу после обнаружения финансовых нарушений. Все это происходило в рамках соглашения об отказе от судебного преследования. Армани Ферранте, бывший инженер Alameda Research, также оказался пострадавшим от краха FTX, потеряв $20 млн, привлеченных всего за несколько недель до банкротства торговой площадки.