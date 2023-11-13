Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус недавно пролил свет на основные факторы, которые привели к нежеланию банковских учреждений США полностью принять криптовалюты, особенно XRP, несмотря на значительную юридическую победу Ripple над Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)

Генеральный директор Ripple, Брэд Гарлингхаус, поделился своим взглядом на причины, по которым американские банки проявляют осторожность в отношении криптовалют, в частности XRP, даже после значительной победы компании над SEC. В ходе выступления на конференции DC Fintech Week, Гарлингхаус выделил, что неполное принятие цифровых активов связано с общей позицией правительства по отношению к криптоиндустрии.

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Он акцентировал внимание на враждебности, проявляемой властями, включая Опционную клиринговую корпорацию (OCC), что дает основание банкам сохранять резервы в использовании криптовалюты даже после судебного успеха Ripple. Несмотря на правовую победу, отмечается, что негативное отношение правительства является основным фактором, затрудняющим активное взаимодействие американских банков в криптопространстве из-за неопределенности в регулировании.

Беспокойство Гарлингхауса касается возможных последствий отсутствия благоприятной нормативной среды для криптоиндустрии в США. Он обратил внимание на примеры стран, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания, где четкая политика и активные инвестиции способствуют успешному развитию рынка криптовалют.

Вопреки вызовам в США, Гарлингхаус выразил уверенность в создании благоприятной нормативной базы в следующем десятилетии. В контексте этого Ripple стремится сосредотачивать свои усилия на развитии за пределами США, где считает, что операционная среда более поддерживающая.

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Гарлингхаус выразил сомнения относительно необходимости расширения штата сотрудников в США, подчеркивая негативное отношение к его работе в стране. Ясин Мобарак, основатель Dizercapital, присоединился к этой точке зрения, предполагая, что реальное продвижение криптовалюты в США может потребовать изменения политической обстановки.