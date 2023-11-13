Cronos (CRO) стал самой производительной криптой в топ-100 - рост за неделю достиг 56%

Прошедшая неделя в мире криптовалют принесла радостные известия для трейдеров, с выдающимися результатами у нескольких криптоактивов. В частности, на вершине топ-100 произошла революция в виде Cronos (CRO), который за семь дней показал рост на внушительные 56%. Впечатляющий подъем, однако индекс относительной силы (RSI) для CRO поднялся до 97 из 100, что, возможно, свидетельствует о переоценке актива и наличии потенциала к коррекции.

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Схожий тренд наблюдается и среди крупных альткоинов: Solana (SOL) прибавила 45%, достигнув многомесячного максимума в $60, продолжая свое восхождение с дополнительными 10% за последние 24 часа. Avalanche (AVAX) также блистает, показав рост на 30% за одну ночь, и в настоящий момент оценивается в $18.

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Bitcoin (BTC) также не остался в стороне, достигнув максимума в $38 000, но на момент анализа его стоимость снизилась до $37 000. Несмотря на общий успех, трейдерам следует сохранять бдительность, учитывая высокий уровень RSI у некоторых активов, что может привести к коррекции в будущем.