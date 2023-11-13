Руководство децентрализованной торговой платформы Pika Protocol объявило о прекращении использования собственного токена PIKA

Руководство Pika Protocol, в ответ на мнение членов сообщества, объявило о прекращении использования своего токена PIKA, принимая решение пересмотреть стратегию развития протокола.

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Команда проекта представила детальный план вывода PIKA из обращения, включая инструкции для держателей по обмену PIKA на Ethereum (ETH). Этот шаг направлен на переход к работе платформы без собственной криптовалюты, устанавливая обменный курс на уровне 0,0001632 ETH за 1 PIKA или $0,34 на момент объявления.

В рамках этого решения руководство выделило 3538 ETH для Uniswap v3, обеспечивая упрощенный процесс погашения с гарантированной возможностью выкупа PIKA владельцами токенов в течение 6 месяцев. После завершения этого периода оставшаяся ликвидность будет направлена на развитие Pika Protocol.

Запущенная в 2021 году, Pika Protocol стала важным участником в децентрализованной торговле с кредитным плечом, проведя более $2 млрд в сделках за время существования. Однако опросы сообщества выявили, что токен не стимулирует эффективное развитие продукта.

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Прекращение использования токена PIKA также повлияет на процесс ставок esPIKA, предоставляя держателям возможность конвертации в зависимости от текущего статуса перехода. В ближайшем будущем планируется запуск нового интерфейса, с блокировкой стейкинга и раздачей стимулов. Участникам советуется разморозить и обменять свои цифровые активы на ETH.